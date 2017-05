Linsesalat

I Norge spiser vi ikke så mye linser. Litt rart egentlig, for linser er både sunt, godt og billig.

Her får du oppskrift på en enkel og god salat som er lett å ta med på jobb eller skole. Salaten er med tradisjonelle grønnsaker, litt rosiner for sødme og litt mandler for en god krønsj.

Jeg er blitt veldig glad i linser etter at jeg begynte med denne salaten, og må snart utvide med flere retter med linser, merker jeg.

Ferdigkokte linser kan også oppbevarer i kjøleskapet et par dager, så de kan du godt gjøre klare kvelden før.





Nok til 1-2 porsjoner

Fra kjøkkenbenk til salatbolle, 30 minutter (koke linser tar 30 minutter, i mellomtiden kutter du grønnsakene)

Dette trenger du

150 gram grønne, tørre linser

1/4 agurk

1-2 ss finhakket rødløk

½ paprika

1 selleristang

½ neve rosiner

2 ss hakket mandler, eller skivede mandler

Dressing

½ dl olivenolje

2 ss eplecidereddik eller sitronjuice

1 ss honning

2 ts grovt havsalt

Slik gjør du



Skyll linsene i et dørslag, og ha de i en kjele med rikelig med vann (uten salt).

Kok opp, skru ned varmen og la de putre på lav varme (det skal så vidt koke) i ca 25 minutter.



I mellomtiden kutter du grønnsaker og blander ingrediensen til dressingen.



Rosiner og mandler er godt i denne salaten.



Skyll linsene i kaldt vann når de er ferdige, og salte litte granne.

Bland alt.

Mmmm!