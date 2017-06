Salmaburger med avokadosalsa

Nå er vi på full fart inni høysesongen for utendørs håndtering av burgere og pølser, og da kan det være greit med litt variasjon. De nye salmaburgerne er perfekte for de som ønsker seg litt fisk på grillen - eller i stekepanna for den den saks skyld. Og fortsatt få en god burgerfølelse.

Her kommer den med en enkel avokadosalsa og grove hamburgerbrød. DEILIG!

(oppskrift på fine hamburgerbrød og glutenfrie hamburgerbrød finner du også på bloggen min.)





Dette trenger du til 4 burgere

1 avokado

1/2 rød chili

2 stilker vårløk

1 ss sitronsaft (eller lime)

1/4 ts salt

1/4 ts pepper

4 salmaburgere

4 burgerbrød

Slik gjør du



Stek eller grill burgerne etter anvisning på pakka.

I mellomtiden lager du salsa.

Skjær opp avokadoen i biter. Mos noe, men la det være biter også. Bland med finhakket vårløk, chili, sitronsaft, salt og pepper.



Sånn.





Ha burgeren i det brødet du foretrekker, topp med avokadosalsaen og nyt!

#salmaburger #avokadosalsa #grovehamburgerbrød #salmalaks #laks #lakseburger