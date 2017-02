Fem middager - 200,

Hver søndag legger jeg ut en ukemeny med handleliste beregnet til to voksne og to barn. Tidligere i år laget jeg en tilsvarende for en student, eller en husholdning med en person. I Norge finnes det over 250 000 studenter, og det er faktisk også rundt 900 000 husholdninger med en person.

Jeg har derfor tenkt å lage flere slike menyer innimellom her på bloggen. Det finnes jo allerede et rikholdig arkiv med mange ukemenyer til fire personer som er lagt ut tidligere.

Så her kommer en ny 5-dagersmeny for en student. Eller en som bor alene (eventuelt sammen med et mindre barn). En meny som er rimelig, og som utnytter råvarene på en god måte i ulike retter.

Siden fokuset er mer på smak og pris enn næringsinnhold, kan det være lurt å tenke litt på det når du velger pålegg på brødskivene dine. Proteinrike varianter som makrell, egg, skinke eller f.eks.leverpostei er bra. Frukt og grønt er gode mellommåltider. Det er det jo uansett hav man spiser til middag, egentlig.:)

Prisen er pluss/minus 200,- (jeg havnet på 170,-) avhengig av hvilke enkle basisvarer du har i skapet fra før. Som salt, pepper, matolje og slike ting. Totalprisen er basert på innkjøp hos Rema 1000 og Kiwi. Det er lurt å bruke kjedenes egne merker der det er mulig.

Handlelisten finner du nederst i innlegget.

Løksuppe





Dette trenger du: 2-3 løk - 1 ss matolje - 5 dl grønnsaksbuljong - 1 ts sukker - 1 dl revet gulost - 1-2 brødskiver - salt og pepper

Slik gjør du: Surr løk i skiver i olje i 5-10 minutter på middels varme. Kok opp buljong, ha i løk og sukker (gjerne litt timiankrydder hvis du har) og la det koke i 15 minutter. Server med ostesmørbrød ved siden av, eller ha brødskive med ost oppi suppen og gratiner i ildfast bolle i ovnen på sterk varme til osten har smeltet.

Pasta med skinke og sjampinjong





Dette trenger du: 200 gram kort pasta - 1/2 boks hakket tomat (200 ml) - 1/2 pk kokt skinke - 3-4 sjampinjonger - 2 ss smør - salt og pepper - en neve revet gulost.

Slik gjør du: Kok pasta etter anvisning på pakken. Kutt skinke og sopp i smått, og surr i en blanding av litt matolje og smør i stekepanna på middels varme til soppen begynner å bli brun. Ha i en halv boks hakket tomat, og la surre litt. Salte og pepre litt. Sett til side en kaffekopp av pastavannet. Bland ferdigkokt pasta med revet ost og smør. Spe på med litt av pastavannet hvis det blir litt tørt. Bare litt og litt vann, du trenger ikke bruke alt. Når pastaen er saftigog myk kan du bland inn skinke- og soppblandingen og servere.

Svensk blomkål





Dette trenger du: 1 blomkål - 1 pk kremost (f.eks Tine kremost med urter) - 1/2 pk bacon - 1 sitron - pepper. Timian og litt finrevet sitronskall hvis du har.

Slik gjør du: Legg bacon på bakepapir og sett i stekeovn. Skru på full varme. Pass på, når ovnen er varm, tar det ikke lang tid før baconet er stekt. Eller stek det i stekepanne. Kok blomkål i mindre buketter i 6-7 minutter i lettsaltet vann. Mos den ferdigkokte blomkålen med moser eller i stavmikser sammen med kremosten. Server toppet med stekt bacon, timian og finrevet sitronskall. Eller bare bacon.

Pastagrateng





Dette trenger du: 200 gram pasta - 1/2 pk bacon - 1 ss plantemargarin - 1 ss hvetemel - 2 dl melk - 1 neve frosne erter - salt og pepper - revet ost.

Slik gjør du: Sett stekeovnen på 200 grader. Legg bacon på bakepapir og sett i ovnen med en gang. Følg med, når ovnen begynner å bli varm blir baconet fort stekt. Kok pastaen 1-2 minutter mindre enn det som står på på pakka. Rett før pastaen er ferdig har du en neve erter i vannet. Lag hvit saus ved å smelte margarinen på middels lav varme, og piske sammen med hvetemel til en fin gul grøt så fort smøret har smeltet. Ha i litt og litt melk, la tykne i mellom hver gang, piske godt. Salte og pepre. Band pasta, biter av bacon og erter sammen med den hvite sausen i en ildfast form. Strø ost på toppen. Stek i ca 10 minutter i ovn eller til osten er gyllen og fin.

Pitapizza





Dette trenger du: Pitabrød - hakket tomat - skinke - sjampinjong - ost.

Slik gjør du: Kjør hakket tomat i stavmikser til en jevnere saus, eller bruk den som den er. Du kan godt ha i litt kajennepepper, salt og sukker hvis du vil. Ha på fyll og stek til osten er slik du vil ha den. Du kan også bruke andre rester du har, som f.eks. paprike, vårløk, tomater, kjøttrester, kjøttpålegg, mais osv. Det er også godt med creme fraiche i istedet for tomatsaus.

Handleliste

3 løk

revet gulost

1 pk kort pasta, 500 gram

1 boks hakket tomat, 400 ml

1 pk kokt skinke

1 pk sjampinjong

1 blomkål

1 kremost, f.eks med urter

1 pk bacon

1 sitron

1 pose frosne erter

pitabrød



Dette har du kanskje fra før?

matolje

grønnsaksbuljong

hvetemel

sukker

salt

pepper

kajennepepper

margarin

melk